Bolsonaro já definiu de onde sairá o novo ministro da Defesa

Jair Bolsonaro mandou a turma da Aeronáutica baixar a bola. O novo ministro da Defesa, se Walter Braga Netto for mesmo o vice na campanha, será do Exército.

Nas últimas semanas, diferentes alas do bolsonarismo se movimentaram para tentar emplacar o substituto do general da reserva. As conversas, no entanto, são pilotadas por Bolsonaro e seus conselheiros militares.