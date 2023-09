Bolsonaro já anda no hospital, mas sofre com sangramento

Jair Bolsonaro passou por procedimentos cirúrgicos nesta terça-feira, em São Paulo, para tratar problemas de refluxo e uma hérnia de hiato. Segundo os médicos, as cirurgias “transcorreram de forma satisfatória”.

Nesta quarta, o ex-presidente já caminhava pelo hospital e recebeu a visita do governador Tarcísio de Freitas. Bolsonaro, no entanto, tem sofrido com um sangramento no nariz, segundo auxiliares próximos. O problema inviabilizou algumas visitas que o ex-presidente esperava receber.