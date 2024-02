Bolsonaro irá entregar passaporte, diz Wajngarten

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O advogado Fabio Wajngarten, um dos responsáveis pela defesa de Jair Bolsonaro, afirmou que o ex-presidente irá cumprir a decisão judicial e entregará seu passaporte à Polícia Federal. A retenção do passaporte parte de decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Bolsonaro também pediu a seu auxiliar, Tércio Arnaud, que retorne a Brasília. Ele estava hospedado em uma casa do ex-presidente em Mambucaba, litoral do Rio de Janeiro. Agora, ambos são alvos da mesma operação. A decisão de Moraes também proíbe os investigados de se comunicarem.