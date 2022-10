Bolsonaro inicia nesta quinta maratona de quatro dias em São Paulo

Atualizado em 20 out 2022, 07h24 - Publicado em 20 out 2022, 07h30

Jair Bolsonaro intensifica a partir desta quinta a campanha em São Paulo. A dez dias do segundo turno, o candidato à reeleição marcou quatro eventos de campanha na cidade mais populosa do país, onde Lula fez, no primeiro turno, cerca de 650.000 votos a mais.

Uma reunião com prefeitos e vereadores do estado de São Paulo está agendada para às 16h, no ginásio da Portuguesa. Pela manhã, o candidato à reeleição já terá encontrado influenciadores no Ibirapuera.

O presidente tem ainda mais dois compromissos na agenda do dia. Às 19h, concede entrevista a um podcast e depois segue ao Palácio Bandeirantes. O governador Rodrigo Garcia, que declarou dois dias após o primeiro turno “apoio condicional” ao presidente e Tarcísio de Freitas, receberá lideranças políticas para um encontro com os candidatos bolsonaristas.

Na sexta-feira, Bolsonaro tem encontro marcado com lutadores. No dia seguinte, visita Guarulhos, na região metropolitana, e à noite encontra religiosos da periferia da capital. A jornada encerra no domingo, quando o candidato à reeleição tem mais um compromisso com evangélicos.