Bolsonaro indica Messod Azulay e Paulo Sérgio ao STJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Jair Bolsonaro enviou ao Senado nesta segunda as indicações dos dois novos ministros do STJ. Depois de algumas semanas de espera, o presidente escolheu Messod Azulay (TRF-2) e Paulo Sérgio Domingues (TRF-3) para ocuparem as cadeiras.

A decisão mostra que a articulação de autoridades em torno do nome de Domingues deu resultado, já que o desembargador derrubou o favorito Ney Bello, por quem Bolsonaro já havia manifestado preferência em conversa com ministros do STJ.

O Radar mostrou neste domingo que uma articulação de ministros do STF — André Mendonça, Nunes Marques e Dias Toffoli — reforçou a indicação de Domingues a Bolsonaro.