Bolsonaro indica general para ministro do STM

Jair Bolsonaro indicou nesta quarta o general de Exército Lourival Carvalho Silva para ocupar o cargo de ministro do Superior Tribunal Militar.

O nome de Silva foi enviado ao Senado para sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado, o general ocupará a vaga que será aberta com a saída do ministro Luis Carlos Gomes Mattos, a partir de 28 de julho.