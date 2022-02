Bolsonaro indica deputado do PTB como vice-líder do governo na Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro indicou o deputado federal Nivaldo Albuquerque (PTB-AL) para a função de vice-líder do governo na Câmara, no lugar do seu colega de partido Marcelo Moraes (PTB-RS).

A escolha foi oficializada em mensagem encaminhada à Cãmara nesta quarta-feira, publicada no Diário Oficial da União.

Albuquerque será um dos 14 vice-líderes do governo na Casa, abaixo do líder Ricardo Barros (PP-PR). Aos 34 anos, ele assumiu um mandato na Câmara em 2016, na condição de primeiro suplente, e foi reeleito em 2018.