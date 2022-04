Bolsonaro ganha estátua de concreto em feira ruralista no RS

A cidade de Santa Rosa, no interior do Rio Grande do Sul, realiza neste ano a Feira Nacional da Soja. O evento deve reunir o suco do que há de mais bolsonarista no agronegócio gaúcho.

Jair Bolsonaro vai visitar o evento no próximo dia 7 e não ficará sem um desses presentes diferentões de seus seguidores apaixonados. Um artista local construiu uma escultura de Bolsonaro montado a cavalo. O pangaré e o presidente foram feitos de concreto e pesam mais de 300 quilos.