Bolsonaro foi bem no debate e Lula pareceu desesperado, diz líder do PL

Atualizado em 17 out 2022, 14h13 - Publicado em 17 out 2022, 14h30

Aliados de Jair Bolsonaro (PL) avaliaram que, no computo geral, o presidente se saiu melhor do que Lula (PT) no primeiro debate do segundo turno, neste domingo. O líder do PL na Câmara, Altineu Cortes (PL-RJ), afirmou que os pontos altos do presidente foram quando ele provocou Lula com menções à corrupção na Petrobras e as relações do petista com governos de esquerda na América Latina.

“O presidente foi bem, ele trabalhou com a verdade e fez vários questionamentos ao Lula que ficaram sem resposta. O Lula não consegue explicar a relação dele com a Venezuela e com o Ortega na Nicarágua. Ele também não consegue se defender de perguntas sobre o petrolão e a corrupção do PT. Nos últimos blocos, ficou evidente o desespero do Lula e da esquerda com o avanço de Bolsonaro”, disse ele.

O presidente da bancada evangélica no Congresso, Sóstenes Cavcalcante (PL-RJ), comemorou o desempenho de Bolsonaro no debate. Segundo ele, se uma parte da resenha política avaliou que Lula “ganhou por pontos”, é sinal de que Bolsonaro “ganhou por nocaute”. “Bolsonaro estava mais nervoso no primeiro bloco, mas se recuperou. Se a esquerda diz que Lula ganhou por pontos, pra mim Bolsonaro venceu por nocaute no fim. O presidente precisa melhorar no tema da pandemia, mas na maior parte do tempo ele surfou uma onda favorável”, disse.

Silas Malafaia disparou para os seus apoiadores um vídeo com um trecho do debate em que Bolsonaro pergunta a Lula sobre a sua suposta relação com o presidente da Nicarágua. “Os amigos de Lula. Não dá pra votar num cara desse”, escreveu o pastor.