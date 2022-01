Bolsonaro finalmente olha para os indígenas na pandemia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Mais de dois anos do início da pandemia de Covid-19 no país e depois de cerca de 620 mil mortes de brasileiros, o governo de Jair Bolsonaro se deu conta de que os povos indígenas precisam de uma atenção especial na crise sanitária.

Na edição do Diário Oficial da União desta terça, o governo oficializou a criação do Comitê Gestor dos Planos de Enfrentamento da Covid-19 para os Povos Indígenas.

O órgão funcionará no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública e será responsável pela adoção de medidas de proteção e promoção da saúde de povos originários que estejam isolados ou que tiveram contato recente com pessoas de fora de suas terras.

O comitê terá representantes da Funai e de outras oito entidades do governo ligadas diretamente ao Executivo, como a Casa Civil, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, a AGU e a CGU e os ministérios da Saúde, da Cidadania, da Economia, da Defesa, do Meio Ambiente, de Minas e Energia e da Mulher, Família e Direitos Humanos.

Um centro de controle será criado para monitorar as atividades e o grupo se reunirá em caráter ordinário uma vez por mês, podendo ser convocado de maneira extraordinária pela sua coordenação.