Bolsonaro faz teste de Covid-19 e estará na posse de Mendonça no STF

Jair Bolsonaro confirmou presença na posse do ministro André Mendonça, que será realizada nesta quinta no STF.

A equipe médica da Presidência enviou nesta quarta o teste negativo para Covid-19, previsto na resolução 748/2021 do STF sobre as regras para ingresso nos prédios do Supremo a fim de conter a disseminação do vírus.

Inimigo da vacina, o presidente seguiu as regras para não criar constrangimentos aos evangélicos e ao seu novo ministro na Corte.