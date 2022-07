Bolsonaro faz piada com observadores internacionais nas eleições

Jair Bolsonaro voltou a levantar dúvidas sobre o processo eleitoral brasileiro e a segurança das urnas eletrônicas no país. Em reunião com embaixadores nesta segunda no Palácio da Alvorada, em Brasília, o presidente questionou o trabalho dos observadores internacionais convidados pelo presidente do TSE, ministro Luiz Edson Fachin, para acompanharem as eleições.

“Eu peço aos senhores, o que essas pessoas vêm fazer no Brasil? Vêm observar o quê que o voto é totalmente informatizado? Vêm dar ares de legalidade (ao processo)? Vêm dizer que tudo ocorreu numa normalidade? Eu tenho dezenas e dezenas de vídeos por ocasião das eleições de 2018, onde o eleitor ia votar e simplesmente não conseguia votar”, disse Bolsonaro.

