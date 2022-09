Bolsonaro faz campanha onde já ganhou em 2018

Jair Bolsonaro ignorou no primeiro mês de campanha municípios onde não foi o candidato mais votado no primeiro turno em 2018, com exceção de Vitória da Conquista, na Bahia, e Garanhuns, em Pernambuco. Nos outros 20 municípios visitados pelo presidente, ele já havia conquistado a maioria dos votos há quatro anos.

Além do Distrito Federal, o candidato à reeleição visitou sete estados. Em São Paulo, Bolsonaro visitou seis municípios e foi o estado onde o presidente mais rodou. Com quase 35 milhões de eleitores, é o maior colégio eleitoral do Brasil.

A campanha passou por três municípios em Pernambuco e no Paraná, onde Bolsonaro tem 44% das intenções de voto, contra 36% do Lula, conforme pesquisa do Ipec divulgada na sexta passada. Em território paranaense, ele passou por Foz do Iguaçu e Curitiba no mesmo dia. Duas semanas depois, promoveu uma motociata em Prudentópolis.

Todos os compromissos eleitorais em Pernambuco ocorreram neste sábado, antes do presidente embarcar para o velório da Rainha Elizabeth II, na Inglaterra. No estado nordestino, ele foi a Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru, onde também foi vencedor. Na cidade natal de Lula, Garanhuns, o candidato do PT, Fernando Haddad, teve a maioria dos votos em 2018.

Bolsonaro iniciou a campanha em Minas Gerais, quando foi a cidade de Juiz de Fora, emblemática pelo episódio da facada nas eleições anteriores. Também passou por Belo Horizonte duas vezes. O estado é o segundo com maior número de eleitores, são mais de 16 milhões.

Veja abaixo as cidades visitadas por Bolsonaro desde o início da campanha:

16/08 – Juiz de Fora (MG) e Brasília

17/08 – Brasília

18/08 – São José dos Campos (SP) e Brasília

19/08 – Belo Horizonte e Resende (RJ)

20/08 – Resende (RJ)

22/08 – Rio de Janeiro

23/08 – São Paulo e Brasília

24/08 – Brasília e Belo Horizonte

25/08 – Brasília

26/08 – São Paulo, São Caetano (SP) e Barretos (SP)

27/08 – Vitória da Conquista (BA)

28/08 – São Paulo

29/08 – Brasília

30/08 – Brasília

31/08 – Foz do Iguaçu (PR) e Curitiba (PR)

01/09 – São Paulo

02/09 – Esteio (RS)

03/09 – Novo Hamburgo (RS)

04/09 – Brasília

05/09 – Brasília

06/09 – Brasília

07/09 – Brasília e Rio de Janeiro

08/09 – Brasília

09/09 – Imperatriz (MA)

10/09 – Rio de Janeiro

12/09 – São Paulo

13/09 – Sorocaba (SP)

14/09 – Presidente Prudente (SP) e Natal

15/09 – Rio de Janeiro

16/09 – Prudentópolis (PR)

17/09 – Santa Cruz do Capiberibe (PE), Caruaru (PE) e Garanhuns (PE)