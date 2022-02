Bolsonaro fará testes para encontrar Putin, mas com médico brasileiro

Os testes de Covid-19 a que Jair Bolsonaro será submetido para poder se reunir com o presidente da Rússia, Vladmir Putin, na semana que vem, serão realizados pelo médico da Presidência do Brasil, e não pelos russos.

Na última segunda-feira, o presidente francês, Emmanuel Macron, se reuniu com Putin para discutir sobre a crise envolvendo a Ucrânia e o distanciamento entre ambos chamou a atenção. Durante toda a reunião, cada um sentou em uma extremidade de uma imponente mesa branca com de cerca de seis metros. De acordo com o Palácio do Eliseu, residência oficial do presidente francês, o Kremlin pediu para que Macron realizasse um teste de Covid-19, pedido que foi negado por ele. Segundo a mídia francesa, o chefe de Estado não queria que os russos tivessem acesso ao seu DNA.

Nesta sexta, a BBC Brasil revelou que o governo da Rússia pediu que o Bolsonaro e sua comitiva se submetam a um rígido controle sanitário para se aproximar do presidente russo, com a realização de até cinco exames do tipo PCR.

Questionada pelo Radar, a assessoria do Itamaraty informou que os entendimentos sobre o protocolo sanitário a ser observado durante a visita “encontram-se em andamento e tendem a ser definidos com escassa antecedência”. Já a Secom do Palácio do Planalto não se manifestou até o momento.