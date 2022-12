Bolsonaro fará reunião final com aliados e deve fazer pronunciamento

Jair Bolsonaro avisou aliados mais próximos que deseja fazer nesta quarta uma espécie de bota-fora do Planalto com as figuras que ainda atuam no seu entorno.

A conversa ainda não tem horário nem local determinado — se será no Planalto ou no Alvorada –, mas há a expectativa de aliados sobre um possível pronunciamento do presidente aos 58 milhões de eleitores que votaram nele e, claro, aos apoiadores que ainda estão nas portas de unidades do Exército.

O presidente, como mostrou o Radar nesta segunda, gostaria de viajar aos Estados Unidos antes do fim do mandato, mas enfrenta resistências da primeira-dama Michelle Bolsonaro.