Bolsonaro fará primeira reunião ministerial do ano

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

O primeiro trimestre do ano já se encaminha para o fim e só agora Jair Bolsonaro decidiu realizar uma reunião ministerial para organizar os trabalhos do governo no ano. Será na quinta.

O Planalto costuma usar essas reuniões para uma conversa dos ministros com o presidente sobre temas variados. Serve para planejar ações de governo, mas os encontros já foram palco de algumas barbaridades, como as reveladas na famosa reunião ministerial em que Sergio Moro foi praticamente descartado por Bolsonaro.