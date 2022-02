Bolsonaro fala com Orbán sobre possível guerra entre Rússia e Ucrânia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Durante pronunciamento há pouco ao lado do primeiro-ministro da Hungria, o ultradireitista Viktor Orbán, o presidente Jair Bolsonaro contou que conversou com ele sobre a possível guerra entre Rússia e Ucrânia e que passou seu “sentimento” da viagem a Moscou, de onde o brasileiro saiu na manhã desta quinta-feira.

“Foi uma reunião [com Orbán] bastante útil, porque além de assinarmos alguns acordos, alguns protocolos de intenções, também na particularidade trocamos informações sobre uma possibilidade ou não de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E passei pra ele o meu sentimento que tive dessa viagem, até mesmo pela coincidência de ainda estarmos em voo para Moscou e parte das tropas russas serem desmobilizadas da fronteira”, declarou.

Bolsonaro afirmou ainda que a possibilidade de guerra é uma preocupação de Orbán e dos húngaros.

“Entendo, sendo coincidência ou não, como um gesto de que a guerra realmente não interessa a ninguém. E não interessa ao mundo que dois países entrem em guerra, porque todos perdem com isso. Em especial, obviamente, a vizinhança, que é uma preocupação do Orbán aqui e do seu presidente”, complementou o presidente.