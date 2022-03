Bolsonaro fala pela primeira vez da demissão do chefe da Petrobras

O presidente Jair Bolsonaro se manifestou pela primeira vez em público sobre a troca no comando da Petrobras, na manhã desta terça, em conversa com apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada. Provocado a falar sobre o assunto, ele hesitou, mas tentou minimizar a mudança na presidência da estatal.

“Presidente, o senhor pode falar sobre a demissão do presidente da Petrobras?”, questionou uma pessoa no local, ao que Bolsonaro respondeu prontamente que “não”, mas na sequência abriu um sorriso.

“É coisa de rotina, sem problema nenhum, tá?”, declarou.

O Ministério de Minas e Energia comunicou nesta segunda que o empresário Adriano Pires irá substituir Joaquim Silva e Luna, que assumiu o comando da Petrobras há menos de um ano, depois de ser o diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional por dois.

O general da reserva do Exército substituiu Roberto Castello Branco na estatal em abril do ano passado.