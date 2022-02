Bolsonaro fala em ‘ditadura que vem pelas canetas’ no Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na tradicional conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, na manhã desta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro se dirigiu aos fãs e falou em uma “ditadura que vem pelas canetas” no Brasil, igualando-a ditaduras feitas pelas armas como em Cuba e na Venezuela.

“Pessoal, qual é a diferença de uma ditadura feita pelas armas, como a gente vê por exemplo em Cuba, Venezuela e outros países, e uma ditadura que vem pelas canetas? Qual a diferença? Nenhuma. Então vocês sabem que o está acontecendo no Brasil, tá?”, afirmou o presidente, em uma indireta a ministros do STF e do TSE, alvos de ataques frequentes.

Na sequência, Bolsonaro fez um anúncio enigmático, sem dar qualquer indício do que falava:

“Eu acredito em Deus, nos próximos dias vai acontecer algo que vai nos salvar no Brasil, tenho certeza disso.”