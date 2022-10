Bolsonaro evita manifestar confiança no resultado da eleição

Jair Bolsonaro fala neste momento na frente do Palácio da Alvorada. Em tom moderado e até com certa humildade, reconheceu as falhas de sua campanha e o fracasso em conquistar votos das classes populares no primeiro turno. O presidente prometeu empenho para tentar desconstruir Lula e vencer o segundo turno. Chegou a dizer: “Temos aí um segundo tempo”.

Bolsonaro, no entanto, é Bolsonaro. Questionado se confiava no resultado da eleição que elegeu tantos aliados e lhe garantiu uma ampla votação — desmoralizando os institutos de pesquisa –, o presidente disse que irá esperar o parecer das Forças Armadas.