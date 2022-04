Bolsonaro esnoba pedido de Temer para revogar indulto a Silveira

Conselheiro de Jair Bolsonaro durante a crise do ano passado com o STF, Michel Temer divulgou uma nota nesta sexta em que tentou mais uma vez fazer o presidente recuar em sua ação contra o Supremo.

A assinatura do indulto de Daniel Silveira jogou o poder Executivo em confronto direto com o Judiciário por delitos cometidos por um integrante do poder Legislativo. Para Temer, Bolsonaro, o chefe do Planalto, não tinha que se meter nos assuntos do Supremo com o deputado.

“Como a decisão do STF sobre o processo contra o deputado Daniel Silveira ainda não transitou em julgado, o ideal, para evitar uma crise institucional entre os poderes, é que o presidente da República revogue por ora o decreto e aguarde a conclusão do julgamento. Somente depois disso, o presidente poderá, de acordo com a Constituição Federal, eventualmente, utilizar-se do instrumento da graça ou do indulto. Este ato poderá pacificar as relações institucionais e estabelecer um ambiente de tranquilidade na nossa sociedade. Neste entre-tempo poderá haver diálogo entre os Poderes. O momento pede cautela, diálogo e espírito público”, escreveu Temer.

Bolsonaro, ao saber da nota de Temer, respondeu curto e grosso: “Não!”

