Bolsonaro escolhe novo embaixador do Brasil nos Emirados Árabes

Secretário de produtos de Defesa do governo de Jair Bolsonaro, Marcos Degaut foi indicado pelo presidente, nesta semana, para ser o novo embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos. O nome de Degaut foi enviado ao Senado na terça por Bolsonaro, juntamente com a designação do diplomata Juliano Féres Nascimento para o cargo de representante permanente do Brasil junto à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

No comando da secretaria de Produtos do Ministério da Defesa, Degaut colheu resultados importantes nos últimos anos, intermediando negócios da indústria brasileira com países compradores de materiais militares em diferentes cantos do planeta. No ano passado, os negócios gerados a partir do governo bateram a marca de 1,8 bilhão de dólares em exportações.

No Planalto, peso na indicação de Degaut os 32 anos de experiência profissional na área de comércio internacional e política externa. Desde 2017, Degaut representa o Planalto no Grupo Executivo da Câmara de Comércio Exterior do Brasil.

As ações do secretário abriram caminhos de cooperação militar e negócios na área de Defesa com diferentes países. Do Reino Unido aos Estados Unidos, de Israel à República Checa, passando por Turquia, Índia, África do Sul e Coreia do Sul.

Na gestão de Degaut, o Proex aprovou operações de 2,5 bilhões de dólares em vendas de aeronaves civis e equipamentos militares. A exportação de produtos de defesa brasileiros geraram 3 bilhões de dólares em operações de seguro no no âmbito do Comitê de Financiamento e Garantias da Camex.

Respeitado na área militar e na área civil do governo, Degaut não deve encontrar resistências no Congresso para ter seu nome aprovado pelos senadores. A indicação teve o apoio da CNI e das Federações de Indústria e associações industriais, além de setores do agro, que tem se queixado da falta de ações mais pró-ativas da diplomacia brasileira em defesa dos interesses comerciais nacionais e das oportunidades perdidas.

A nomeação do secretário como embaixador recebeu luz verde de Abu Dhabi. O agrément (concordância do país que recebe o embaixador) chegou ao Itamaraty no fim de março.