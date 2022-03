Bolsonaro entregará títulos de terra a assentados no Acre

Jair Bolsonaro desembarca nesta sexta em Rio Branco, capital do Acre, para uma série de encontros com lideranças políticas e religiosas locais e para entregar cerca de 1.000 títulos de propriedade de terra a famílias assentadas na região. A cerimônia será no estádio de futebol Arena da Floresta.

O presidente esteve no Estado em fevereiro do ano passado, após chuvas atingirem várias cidades no Estado. A visita ganhou repercussão porque ele encerrou uma entrevista coletiva no meio depois que um jornalista perguntou sobre as suspeitas de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro na época em que o atual senador era deputado no Rio.

Bolsonaro tem ampliado as agendas em Estados em disputa com Lula a preferência do eleitorado. Em 2018, a vitória de Bolsonaro no Acre foi acachapante, com 77% dos votos válidos contra 23% de Fernando Haddad (PT). Pesquisas de portais locais de notícias neste ano, contudo, registram que a intenção de voto no ex-presidente petista tem crescido na região.