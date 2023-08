Bolsonaro entrega extratos bancários ao STF após quebra de sigilo

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) os extratos bancários dos quatro anos em que o ex-capitão esteve à frente da Presidência da República. A apresentação se deu uma semana após decisão do ministro Alexandre de Moraes que autorizou a quebra do sigilo do político na investigação do caso das joias.

Na petição apresentada a Moraes na quinta-feira, 24, os advogados dizem que Bolsonaro “comparece de forma espontânea aos presentes autos, para apresentar seus extratos bancários” no período em que esteve à frente do Executivo “afastando a necessidade de se movimentar a máquina pública para apurar os dados bancários em questão”.

A defesa do ex-presidente também solicitou o sigilo dos autos. “Considerando o teor dos documentos ora apresentados, requer a decretação do sigilo da presente petição e seus anexos. Não obstante, informa que está à disposição da justiça para quaisquer esclarecimentos acerca de sua movimentação bancária”, diz o documento.

Na mesma decisão, o ministro do STF determinou a quebra dos sigilos da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

