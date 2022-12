Bolsonaro entra no terceiro dia em silêncio sobre ataques em Brasília

Já se passaram mais de dois dias completos desde os ataques praticados por bolsonaristas na noite da última segunda-feira, no centro de Brasília, mas o ainda presidente Jair Bolsonaro permanece em silêncio sobre o quebra-quebra provocado por um grupo de seus seguidores, que começou com uma tentativa de invasão à sede da Polícia Federal.

Neste terceiro dia após os atos de baderna na capital federal, o único compromisso na agenda oficial de Bolsonaro é uma reunião de 30 minutos com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, no fim da manhã, no Palácio da Alvorada.

No fim da noite de segunda, já algumas horas após o início dos ataques — que deixaram carros e ônibus incendiados na região da W3, uma das mais movimentadas de Brasília —, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, se pronunciou pelas redes sociais e disse que a pasta manteve “estreito contato” com o Governo do Distrito Federal “desde o início das manifestações em Brasília”, por meio da PF, “a fim de conter a violência, e restabelecer a ordem”. “Tudo será apurado e esclarecido. Situação normalizando no momento”, comentou.

“Nada justifica as cenas lamentáveis que vimos no centro de Brasília. A Capital Federal tradicionalmente é palco de manifestações pacíficas e ordeiras. E seguirá sendo!”, complementou, em outra publicação.