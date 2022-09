Bolsonaro encosta em Lula no estado que costuma decidir as eleições

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A nova pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira em Minas Gerais mostra que o presidente Jair Bolsonaro se aproximou de Lula na disputa pelo Planalto entre os eleitores mineiros.

Enquanto Lula tem 43% das intenções de voto, o presidente cresceu três pontos e agora tem 36%. A diferença, na sua maior distância entre os dois, em março de 2022, era de 25 pontos. Agora, está em 7 pontos.

O impacto das medidas sociais implementadas pelo governo, a melhora em indicadores da economia, como a queda de preços dos combustíveis e um certo refresco na inflação ajudaram Bolsonaro. O presidente cresceu quatro pontos, por exemplo, entre os eleitores que recebem o auxílio.

O voto evangélico também tem peso a favor do presidente. Entre os fieis, Bolsonaro tem 52% contra 31% de Lula. Já no universo católico, Lula lidera com 46% contra 30% de Bolsonaro.

No segundo turno, segundo o instituto, Lula venceria a eleição com 50% dos votos contra 39% de Bolsonaro.

Lula, como o Radar já mostrou, deve concentrar suas agendas nas próximas semanas no Sudeste para tentar barrar o avanço de Bolsonaro. A pesquisa Quaest ouviu 2.000 eleitores mineiros entre os dias 3 e 6 de setembro. A margem de erro é de dois pontos.