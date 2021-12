Bolsonaro encerra ano sem aprovar desoneração da folha de pagamento

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A dois dias do final do ano, Jair Bolsonaro (PL) ainda não sancionou a renovação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores — incluindo indústria, tecnologia e transporte — até 2023. O presidente havia prometido bater o martelo, mas saiu de férias e, até agora, nada foi feito.

Centrais sindicais divulgaram nesta quarta-feira uma carta pedindo a imediata aprovação da lei — já ratificada pelo Congresso. As lideranças dizem que a aprovação é fundamental para evitar que o desemprego — hoje na casa dos 12,1% — aumente ainda mais.

“Se a lei não for sancionada, o Brasil sentirá as consequências já na primeira semana de janeiro: insegurança jurídica, paralisações e até a demissão imediata de cerca de 700 mil trabalhadores, segundo cálculos de empresários que realizam o planejamento já contando com a desoneração”, diz o documento assinado pela Força Sindical, UGT, CSB, CTB e CST.

O PL 2541/2021 prevê que empresas de 17 setores da economia paguem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários.

A permissão foi introduzida há dez anos e há pelo menos oito já alcança todos os setores hoje incluídos. Pela legislação atual, o mecanismo se esgota em 31 de dezembro deste ano.