Bolsonaro elogia PGR e volta a bater em Alexandre de Moraes

Jair Bolsonaro concede uma entrevista na manhã desta terça a uma rádio do Rio Grande do Sul. Na conversa, ele comemora a decisão da vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, de criticar Alexandre de Moraes no STF por não arquivar o inquérito em que ele e o ajudante de ordens são investigados por quebra de sigilo da apuração sobre o ataque hacker ao TSE.

Bolsonaro mostra-se preocupado com a quebra de sigilo das mensagens de seu ajudante de ordens, Mauro Cid, como o Radar vem mostrando há algumas semanas.

“Quebraram o sigilo do meu ajudante de ordens. O objetivo é ver as mensagens que eu troco com ele sobre assuntos sigilosos”, disse Bolsonaro. “O Alexandre de Moraes está fazendo tudo de errado nesse caso, mas não vai ter sucesso no final”, segue o presidente.

Bolsonaro disse que Moraes “joga a rede”, ao investigar o ajudante de ordens do Planalto. “Ele tá jogando a rede para ver o que vem e me acusar pelo que tiver lá”, diz.