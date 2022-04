Bolsonaro elogia Carlos França apesar de possível troca no Itamaraty

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Apesar de ouvir, nas últimas semanas, conselheiros sobre a troca de comando no Itamaraty, Jair Bolsonaro elogiou nesta segunda a gestão de Carlos França no comando do Ministério das Relações Exteriores.

Na última quinta-feira, o Radar mostrou que Bolsonaro tem conversado com especialistas no segmento com o intuito de encontrar um novo titular para a pasta.

O presidente voltou a dizer que teve papel importante na garantia de suprimento de fertilizantes russos ao Brasil em meio ao conflito de Vladimir Putin com a Ucrânia. Bolsonaro esteve na Rússia dias antes da eclosão do conflito armado, no final de fevereiro.

“Fui muito criticado por estar indo para lá. Conversei por quase 4 horas com o presidente Putin e claro que o assunto fertilizantes veio à tona. Acontece que recebo a notícia, após inclusive a declaração de algumas pessoas que falaram que minha visita foi em um momento inoportuno, de que 30 navios com fertilizantes estavam vindo da Rússia para o Brasil. A nossa política externa, que tem à frente o ministro Carlos França, é realmente reconhecida por todos nós, por todo o mundo afora. Todos querem fazer comércio conosco”, disse Bolsonaro durante a abertura de uma feira de agricultura em Ribeirão Preto (SP).