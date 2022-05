Bolsonaro é ‘trágico palhaço’ e Lula está abraçado com golpistas, diz Ciro

Ciro Gomes (PDT) segue na luta para romper a polarização e se cacifar com o candidato mais competitivo da chamada terceira via. Para isso tem batido firme tanto em Lula(PT) quanto em Jair Bolsonaro (PL).

Em discurso neste domingo, durante evento de seu partido em homenagem a Leonel Brizola, o pedetista chamou o atual presidente de “trágico palhaço” por sua condução errática do país e criticou as alianças políticas do PT. Segundo ele, o partido e o seu presidenciável estão “abraçados com os golpistas” que derrubaram Dilma Rousseff em 2016.

“Eu não queria mais nada. Eu já tinha disputado as eleições para a presidência da República três vezes. É preciso ter modéstia. É preciso compreender que talvez não seja para mim, pensava eu [naquele momento]. E resolvi, preocupado até com o futuro dos meus filhos e netos, trabalhar na iniciativa privada. Abandonei a política. Pois bem, veio o golpe de 2016 e eu vejo hoje aqueles que foram vítimas do golpe abraçados com os golpistas, tanto no poder econômico quando no poder político. Me enche de nojo”, disse.

Sobre Bolsonaro, o pedetista criticou a escalada da inflação e as sucessivas crises institucionais promovidas pelo chefe do Planalto. “Já estamos vivendo um cenário de calamidade. Não por acaso, o trágico palhaço que temos no Planalto faz de tudo para desviar a percepção das pessoas. Mas nem ele e nem seus factoides sobreviverão.”, disse.