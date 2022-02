Bolsonaro e Moro têm mesmo desempenho em 2º turno contra Lula

A pesquisa à presidência divulgada nesta sexta pelo Ipespe mostrou que Jair Bolsonaro e Sergio Moro atrairiam a mesma fatia de eleitorado em uma disputa de segundo turno contra Lula.

Nos dois cenários simulados pelo instituto, tanto o presidente quanto o ex-juiz federal atrairiam 31% dos eleitores no caso de um embate decisivo com Lula. O percentual não seria suficiente para superar o petista e vencer a corrida de outubro ao Planalto.

Lula tem 54% das intenções em uma disputa com Bolsonaro, enquanto no cenário com Moro, o indicador cai um pouco, a 51% do eleitorado.