Bolsonaro e Michelle reúnem esposas de pastores no Alvorada

Jair Bolsonaro e Michelle receberão nesta terça-feira no Palácio do Alvorada, em Brasília, esposas de 100 lideranças evangélicas. O evento já estava marcado há mais de dez dias, mas a sua realização ocorre no momento em que o presidente tem sido questionado pela forma pouco respeitosa com que costuma tratar as mulheres.

No último domingo, Bolsonaro fez um ataque misógino contra a jornalista Vera Magalhães durante o debate da TV Bandeirantes. As mulheres são a maioria do eleitorado brasileiro e nesta parcela Bolsonaro tem índices altos de rejeição.

O evento com a primeira-dama tem como objetivo passar a imagem de que o presidente não é preconceituoso contra as mulheres, apesar dos frequentes ataques que faz contra elas. Bolsonaro, como se sabe, disse na campanha de 2018 que o nascimento de sua filha mais nova deveu-se a uma “fraquejada”. Antes, ele já havia ficado conhecido por ofender a deputada Maria do Rosário e por ter dito que mulheres deveriam ter salários menores do que os dos homens porque elas engravidam.