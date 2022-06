Bolsonaro é condenado a pagar R$ 100 mil de indenização a jornalistas

No dia em que é celebrada a Liberdade de Imprensa, o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar uma indenização de 100.000 reais à categoria de jornalistas a título de danos morais.

A decisão é da juíza Tamara Hochgreb Matos, da 24ª Vara Cível da Comarca de São Paulo e atende a um pedido do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no estado, que ingressou com uma ação civil pública no ano passado contra o presidente da República.

O sindicato alegou assédio moral coletivo em diversas declarações nas quais Bolsonaro se manifestou com “ofensa e desqualificação à categoria”. A ação também pleiteou que Bolsonaro se abstivesse de vazar e divulgar quaisquer dados pessoais de jornalistas.

A indenização, em favor do Instituto Vladimir Herzog, será revertida para o Fundo Estadual Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, diz o sindicato.

O dia também foi marcado por mais uma leva de críticas de Bolsonaro à imprensa. Durante seu inflamado discurso no Planalto, o presidente externou sua indignação com a cassação do deputado estadual Fernando Francischini, confirmada pela 2ª Turma do STF, por espalhar mentiras sobre as urnas eletrônicas, e aproveitou para fazer críticas à imprensa.

“Não existe tipificação penal para fake news. Se for pra punir a fake news com a derrubada de páginas, fecha a imprensa brasileira, que é uma fábrica de fake news, em especial O Globo, Folha…”, declarou.

