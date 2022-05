No Rio, Bolsonaro é competitivo no 1º turno, mas Lula dá baile no 2º turno

Surfando nos erros de discurso de Lula e na arrogância do “já ganhou” do PT, Jair Bolsonaro conseguiu empatar o jogo no primeiro turno no Rio de Janeiro. A pesquisa Genial/Quaest reflete o que ocorre no cenário nacional.

O crescimento de Bolsonaro está amparado na saída de Sergio Moro da disputa ao Planalto. Os votos do ex-juiz da Lava-Jato, como era esperado por analistas dos institutos de pesquisa, migraram para o inquilino do Alvorada. No primeiro turno, diga-se. As notícias positivas para Bolsonaro acabam aí.

O presidente renuncia todos os dias ao dever de governar. Em vez de liderar um gabinete de crise contra a inflação e outros problemas reais do país, alimenta um discurso de golpe, caso não seja o vencedor das eleições. Passa os dias a viajar para passeios de moto e visitas a feiras e eventos de setores simpáticos ao Planalto.

A situação melhorou no primeiro turno para Bolsonaro, mas está distante de ser favorável no segundo turno, caso dispute com Lula a rodada final. No Rio, Bolsonaro e Lula estão empatados com 35% no primeiro turno. No segundo, o petista vence por 47% contra 38%. Brancos, nulos e indecisos somam 15%. Migram para o petista os votos da terceira via, que hoje estão divididos entre Ciro Gomes, João Doria, Simone Tebet e outros candidatos.

A pesquisa ouviu 1.200 eleitores do Rio entre os dias 12 e 15 de maio. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais.