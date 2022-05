Bolsonaro dobra aposta contra Moraes no STF

Depois de Dias Toffoli ter rejeitado seu pedido de investigação contra Alexandre de Moraes por abuso de autoridade, Jair Bolsonaro recorreu nesta terça da decisão ao plenário da Corte.

O presidente força, com isso, um julgamento amplo, de todos os colegas de Moraes, sobre a atuação do magistrado nas investigações que correm contra ele no tribunal.

O advogado que defende o presidente diz, em 19 páginas, que a decisão de Toffoli “merece reforma”: “Caso não seja exercido o juízo de retratação pelo Exmo. Min. Relator, com fundamento no que dispõe o caput do art. 317, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que o presente Agravo Regimental seja levado à apreciação do Plenário do Supremo Tribunal Federal, a fim de se dar seguimento ao protocolo da presente Notícia-Crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.

Bolsonaro, como se sabe, não terá sucesso na investida, mas conseguirá criar mais barulho e mobilizar por mais alguns dias sua tropa em torno do embate que tanto lhe dá popularidade entre os seguidores radicais.