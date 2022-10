Bolsonaro diz que não pedirá impeachment de Moraes no Senado

Atualizado em 21 out 2022, 22h14 - Publicado em 21 out 2022, 22h07

Durante entrevista à Veja e um pool de veículos de comunicação na noite desta sexta-feira, Jair Bolsonaro (PL) disse que, caso seja eleito, mesmo tendo um Senado favorável, não buscará um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

Nesta sexta, o vice-presidente da República e senador eleito pelo RS, Hamilton Mourão, afirmou que vai usar o seu próximo mandato para perseguir ministros do Supremo. Bolsonaro disse que não compete ao presidente esse papel.

Bolsonaro negou também que vá aumentar o tamanho da Corte. “Eu já entrei no passado com pedido de impeachment do senhor Alexandre de Moraes. Não prosperou por decisão do presidente do Senado [Rodrigo Pacheco]. O perfil do atual Senado foi mais para centro-direita. Mais independência por assim dizer. Eu não pretendo entrar com nenhum pedido de impeachment contra o senhor Alexandre de Moraes. Até qualquer um do povo pode fazê-lo. Qualquer processo de cassação, impeachment, né, compete ao Senado Federal. Da minha parte, não pretendo aumentar a quantidade de ministros [do Supremo]“, disse.

Além de Veja, a sabatina desta sexta é promovida também por SBT, CNN, Terra, NovaBrasil e Estadão/Eldorado. O presidente lembrou ainda que, caso eleito, terá oportunidade de indicar o nome de dois novos integrantes do STF. Ele afirmou que pretende buscar nomes com perfis semelhantes aos seus outros dois indicados seus ao Supremo, os ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça.

