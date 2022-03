Bolsonaro diz que mulheres estão ‘praticamente integradas à sociedade’

Conforme o Radar mostrou mais cedo, Jair Bolsonaro disse em seu discurso por ocasião do Dia Internacional das Mulheres que se dependesse delas, não haveria guerras se o mundo. O presidente participou de uma solenidade nesta terça no Planalto com a presença da primeira dama Michelle Bolsonaro e as ministras mulheres do primeiro escalão do governo.

Durante sua fala, Bolsonaro lembrou da sua mãe que, para complementar a renda da casa de sete filhos, trabalhava como doceira fazendo balas de coco para festas de casamento.

Apesar do aceno às mulheres, grupo que é a maioria do eleitorado brasileiro e que atualmente rejeita o presidente, Bolsonaro, como sempre, derrapou no discurso e acabou revelando o que realmente pensa.

“A minha mãe também foi uma empreendedora. Lá naquele tempo, é história: ou a mulher era professora ou dona de casa. Dificilmente uma mulher fazia algo diferente disso lá nos anos 50, 60. Hoje em dia, as mulheres estão praticamente integradas à sociedade”, disse ele.

Também como o Radar publicou nesta terça, Bolsonaro foi chamado de “o presidente mais cor de rosa do mundo” pela primeira dama Michelle, o que levou o mandatário a ficar com os olhos marejados, momento capturado e transmitido em close pela TV Brasil.

Ainda sobre as mulheres, ele disse que “nós as auxiliamos” e que “não podemos viver sem elas”.