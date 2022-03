Bolsonaro diz que o ministro Milton Ribeiro ‘nos deixou temporariamente’

Durante o longo discurso que faz no Palácio do Planalto na cerimônia de despedida de ministros que vão disputar as eleições, o presidente Jair Bolsonaro mencionou o ex-chefe do MEC, Milton Ribeiro, e disse que ele “nos deixou temporariamente”, dando a entender que ele poderá voltar ao cargo.

Exonerado na última segunda-feira, Ribeiro está no centro de denúncias sobre um esquema de corrupção no ministério, que seria comandado por pastores evangélicos.

Esta foi a primeira vez que Bolsonaro se manifestou publicamente sobre Ribeiro após a sua demissão. Na semana passada, o presidente disse que botava sua “cara no fogo” pelo então ministro da Educação.