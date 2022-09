Bolsonaro diz que irá ao debate da Globo: ‘entrar na sala do capeta’

O presidente Jair Bolsonaro conversou mais cedo com apoiadores no cercadinho do Palácio da Alvorada e confirmou que irá ao debate presidencial da TV Globo, na próxima quinta-feira. E aproveitou para criticar seu principal adversário, o ex-presidente Lula, que faltou ao debate VEJA no sábado passado e recusou convite da Record TV para participar de sabatina.

“[Lula] Não foi na Record. Ele vai na Globo agora porque lá é a terra dele, né? O terreno dele é a Globo. O debate é dia 25, quinta-feira. Ele vai porque lá é terreno amigo. Vou lá. Eu vou entrar na sala do capeta lá, né?”, declarou, arrancando gargalhadas dos fãs.