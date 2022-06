Bolsonaro diz que há indícios de que ‘fizeram maldade’ com Dom e Bruno

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda que há “indícios” de que “fizeram maldade” com o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, desaparecidos na região oeste do Amazonas há mais de uma semana.

Também nesta manhã, a família de ambos afirmou ter recebido a confirmação de que os corpos haviam sido encontrados — no entanto, a Polícia Federal negou as informações.

“Os indícios levam a crer que fizeram alguma maldade com eles, porque já foram encontradas boiando no rio vísceras humanas, que já estão aqui em Brasília para fazerem o DNA. E pelo tempo, já temos hoje oito dias, indo pro nono dia que isso tudo aconteceu, vai ser muito difícil encontrá-los com vida”, disse Bolsonaro em entrevista à CBN.

A PF informou que os “materiais biológicos” e os pertences pessoais encontrados estão sendo periciados.

Bolsonaro também aproveitou a pergunta para criticar a decisão do ministro Luís Roberto Barroso de determinar, na sexta passada, que o governo federal adotasse, “imediatamente, todas as providências necessárias” para localizar Pereira e Phillips.

O ministro do STF também decidiu que a União deveria apresentar, em até cinco dias corridos depois de ser notificada, um relatório contendo todas as medidas realizadas e informações obtidas, sob pena de multa diária de 100.000 reais.

“Agora, é dispensável o senhor Barroso dar uma de ‘o dono da verdade’ e dar cinco dias para o presidente explicar ou achar esses dois que desapareceram lá na Região Amazônica. Nós estamos fazendo a nossa parte”, declarou o presidente.

Ele disse não ter número exato, mas mandou um recado para Barroso, que se manifestou depois de ser provocado em uma ação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil.

“São dezenas de milhares de pessoas que desaparecem por ano no Brasil. Ele se preocupou apenas com esses dois. Nós, via nosso Ministério da Mulher e Direitos Humanos, nos preocupamos com todos os desaparecidos no Brasil”.