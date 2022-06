Bolsonaro diz que Fachin deu ‘tremenda colaboração ao narcotráfico’ no Rio

Com tem feito diariamente nas últimas semanas, Jair Bolsonaro voltou a bater no presidente do TSE, ministro Edson Fachin, nesta terça-feira. O presidente agora atacou uma decisão do magistrado, no STF, que limitou as operações policiais nos morros do Rio de Janeiro, diante das mortes registradas nas ações contra o crime organizado.

“Hoje, o fazendeiro monta no cavalo, bota a arma na cintura e anda em todo o perímetro da propriedade. Se for CAC, coloca um 762 (um fuzil) nas costas. Os morros do Rio, onde o Fachin diz que a polícia não pode entrar nem sobrevoar de helicóptero, está cheio de fuzil. Virou um refúgio da bandidagem do Brasil todo. Parabéns, ministro Fachin. Tremenda colaboração com o narcotráfico e com a bandidagem geral”, disse Bolsonaro.