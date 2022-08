Bolsonaro diz que deve ir ao debate da Band no domingo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Questionado há pouco na entrevista de mais de uma hora que concedeu ao programa Pânico, da Jovem Pan, se participará dos debates eleitorais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que deve participar no domingo 28 do debate promovido pela Band, apesar de ainda não ter “batido o martelo”.

“Estou batendo o martelo. Num momento achei que não devia ir, agora acho que devo ir”, declarou.

O candidato à reeleição afirmou que vai ser “fuzilado” e que vão “atirar” nele o tempo todo, já que é um “alvo compensador para eles”.

“Mas acredito que a minha estratégia vai dar certo porque as perguntas eu já me preparei como fazê-las”, explicou.

“As respostas, vai ser simples. No tocante a responder, não devo nada. Então é tranquilo responder essas acusações que fizeram ao longo do tempo todo, nas mídias, em especial, no tocante à Covid”, concluiu.