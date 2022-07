Bolsonaro diz a aliado que já escolheu os dois novos ministros do STJ

Um importante aliado de Jair Bolsonaro ouviu do presidente recentemente que ele já definiu os desembargadores que serão indicados a duas vagas de ministro do STJ. Nas palavras do chefe do Executivo, Messod Azulay Neto e Ney Bello têm “99%” de chance de serem os escolhidos.

Azulay preside o TRF-2 e no mês passado derrubou uma liminar que restringia a atuação da PRF em operações policiais fora de rodovias. Já Ney Bello, integrante do TRF-1, foi quem na semana passada cassou a prisão preventiva do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro.

O Radar já mostrou que a proximidade do recesso parlamentar havia feito Bolsonaro adiar a decisão sobre os novos ministros do STJ para o segundo semestre. Com uma onda de escândalos tragando o governo, no entanto, a escolha pode servir para mudar o foco de parte do noticiário negativo dos últimos dias.