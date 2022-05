Bolsonaro devolve a bola dos combustíveis a Paulo Guedes

Desde que Jair Bolsonaro demitiu Roberto Castello Branco da Petrobras, Paulo Guedes seguia distante das discussões sobre combustíveis e os rumos da estatal no governo. “Não é assunto meu”, dizia o ministro em reuniões internas, sempre que questionado sobre o labirinto em que se meteu Bolsonaro com a escalada dos preços dos combustíveis.

Ao exonerar Bento Albuquerque do Ministério de Minas e Energia nesta quarta e nomear Adolfo Sachsida para o cargo, Bolsonaro fez um movimento político no governo. Devolveu a Guedes a responsabilidade sobre o tema. Sachsida é um nome de confiança de Guedes, fará, como ministro, o que o chefe da Economia assim determinar nessa área dos combustíveis.

Quem conversou com o ministro recentemente, diz que o mercado pode esperar por fortes emoções. “As mudanças virão. Guedes, agora com Sachsida nas Minas e Energia, vai interferir nessa questão da Petrobras. Ele é menos sutil, vai enfrentar o barulho do mercado”, diz um interlocutor do governo ao Radar.

Nos últimos dias, Guedes deu pistas do que pensa ser o caminho para a questão dos combustíveis na Petrobras. Foi quando assistiu a uma entrevista de Ciro Gomes na Band News. O presidenciável do PDT defendeu que o presidente da República edite um decreto para mudar a política de preços da Petrobras — que passaria a ser determinado pelos custos de produção da estatal, não pela paridade de preços do mercado internacional. Ciro também defende que o governo recompre ações da estatal quando elas caírem até o limite de 60% da companhia.

A ideia de Ciro, vista com bons olhos no governo, prevê que o governo ignore a demanda dos acionistas minoritários por rentabilidade máxima da estatal e passe exercer seu poder controlador na Petrobras para fazer valer o “dever social” da companhia em reduzir o impacto dos preços na vida dos brasileiros. “Quem manda no preço dos combustíveis é o governo… A Petrobras é empresa que nos pertence. Foi criada para proteger o Brasil das especulações de preços… As grandes corporações de petróleo lucram 6,5% a 7%. O lucro da Petrobras foi de 38%. Como presidente da República, eu determinarei a política de preços da Petrobras”, diz Ciro Gomes.