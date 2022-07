Bolsonaro detona Fachin no Planalto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em diferentes conversas nesta semana, Jair Bolsonaro bateu sem dó no presidente do TSE, ministro Edson Fachin.

“Fala demais. É um provocador”, disse o presidente num desses momentos de fúria, ao citar as frequentes entrevistas do chefe do TSE.

A edição de VEJA que está nas bancas traz os bastidores da reunião ministerial promovida por Bolsonaro nesta semana em que Fachin também virou alvo de ataques de ministros do governo.

Em viagem aos Estados Unidos, Fachin deixou claro que o país corre risco real de sofrer uma tentativa de golpe durante as eleições. As afirmações do ministro irritaram o governo que, de fato, atua abertamente para colocar em dúvida a legitimidade das eleições.