Bolsonaro deixa STF no escuro sobre depoimento na PF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A uma hora do início do depoimento de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, em Brasília, o governo não enviou ao STF nenhum sinal de que o presidente vá mesmo obedecer a ordem do ministro Alexandre de Moraes, para que se apresente na Superintendência da PF diante da delegada Denisse Ribeiro.

Bolsonaro poderia ter marcado data, horário e local para prestar os esclarecimentos, mas decidiu ignorar as ordens do Supremo. Agora, como todo cidadão, foi obrigado a comparecer diante da lei.