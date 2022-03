Bolsonaro defende Milton Ribeiro e diz que ministro é alvo de ‘covardia’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro se manifestou publicamente pela primeira vez sobre as denúncias de corrupção envolvendo o ministro da Educação, Milton Ribeiro — e saiu em defesa do chefe do MEC.

“Eu boto minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele”, declarou durante live exibida na noite desta quinta.

Bolsonaro defendeu, ainda, que a Polícia Federal abriu procedimento para investigar o caso, “na esteira da que a Controladoria-Geral da União já vinha realizando”, e negou que irá pedir a saída do ministro: “Tem gente que fica buzinando, pra mandar o Milton embora”, reclamou.

Ribeiro passou a ser alvo de pedidos de investigação após áudios divulgados pela Folha apontarem suposto favorecimento a indicações de lideranças evangélicas para a distribuição de recursos do MEC — a pedido de Bolsonaro.

Em nota divulgada na terça, o ministro negou ter tido qualquer interferência na distribuição de verbas da sua pasta, afirmando, inclusive, que Bolsonaro não atuou de forma a beneficiar nenhuma parte envolvida no recebimento de recursos.

O chefe do MEC se defendeu dizendo que a alocação de recursos federais segue a legislação orçamentária e os critérios técnicos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, sendo assim, “impossível” ter havido qualquer atuação da sua parte.