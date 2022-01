Bolsonaro decreta luto de 24 horas por Olavo de Carvalho

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A morte do guru de Jair Bolsonaro, o astrólogo Olavo de Carvalho, levou o presidente a decretar nesta terça luto oficial de 24 horas no país. Militante antivacina e defensor de tudo que vai contra as regras de segurança adotadas pela ciência para conter a pandemia, Olavo morreu de Covid-19.