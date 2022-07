Bolsonaro debocha de manifesto de entidades pela democracia

Jair Bolsonaro (PL) debochou do manifesto que já reúne centenas de milhares de assinaturas de personalidades brasileiras, entidades da sociedade civil e instituições brasileiras a favor de eleições livres neste ano e em defesa da democracia no país.

Durante convenção do PP na Câmara em Brasília nesta quarta, Bolsonaro tripudiou da mobilização para uma plateia formada por seus ex-colegas de partido, um dos alicerces do centrão. Bolsonaro discursou ao lado do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), e do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

“Nós somos irmãos. E como é bom voltar aqui e ver algumas caras não tão novas, mas bastante familiares, que nos fazem encher de orgulho e trazer boas recordações. Fui deputado aqui do baixo clero num sinal de que todos têm espaço nesse Brasil. A gente vive em um país democrático, defendemos a democracia e não precisamos de nenhuma cartinha para falar que defendemos a democracia, que queremos cada vez mais nós cumprir e respeitar a Constituição. Não precisamos, então, de apoio ou sinalização de quem quiser que seja para mostrar que o nosso caminho é a democracia, é a liberdade e o respeito à Constituição”, disse Bolsonaro.

Pouco antes, o presidente agradeceu à maneira calorosa como foi tratado no evento de seu antigo partido e disse em tom de brincadeira que às vezes sente vontade de trocar o PL, de Valdemar Costa Neto, pelo PP. “Lira, entenda que eu sou o deputado 514 dessa casa. Ciro, nesse clima e nesse ambiente… ainda bem que o Valdemar não está aqui, mas que dá vontade de voltar, dá”, disse.

Continua após a publicidade