Bolsonaro dá pito em Mourão sobre Ucrânia: ‘quem fala é o presidente’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro repreendeu o vice Hamilton Mourão na live desta quinta-feira, após o general ter criticado, mais cedo, a ofensiva de Vladimir Putin na Ucrânia.

“Com todo o respeito, a pessoa está falando algo que não deve. Não é de competência dela, é de competência nossa. Quem fala dessas questões chama-se Jair Messias Bolsonaro. E mais ninguém fala”, disse.

Mourão foi questionado por jornalistas sobre a crise no leste europeu, em meio ao silêncio de Bolsonaro durante boa parte do dia sobre as crescentes tensões na região — mesmo participando de dois eventos públicos e tratando de outros assuntos.

Durante a live, Bolsonaro garantiu estar sendo aconselhado pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos França, que orientou brasileiros em Kiev a entrarem em contato com a embaixada pelos canais oficiais da representação diplomática.

O pito de Bolsonaro em Mourão não foi à toa — pressionado pelo agronegócio, o presidente não quer estar em maus lençóis com Putin justo agora que acaba de voltar de viagem à Rússia capitaneada para garantir a oferta de fertilizantes ao Brasil.

“Viajamos em paz para a Rússia, tivemos um contato excepcional com o presidente Putin, acertamos a questão dos fertilizantes. Somos dependentes dos fertilizantes da Rússia, da Bielorússia e em grande parte desses países (…) Tudo o que faremos é pela paz”, declarou.